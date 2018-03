Samenwerking NetApp en Ducati richt zich op motorracen

NetApp laat aan Techzine weten over een samenwerking met Ducati, dat onderdeel is van de Volkswagen Group. Het bedrijf is sponsor van het Ducati-team tijdens de MotoGP. Daarnaast helpt NetApp om de prestaties, stabiliteit en betrouwbaarheid zowel op als naast het circuit te verbeteren.

De partijen geven aan dat Ducati sinds het toetreden tot het MotoGP World Championship werkt aan het verbeteren van zijn motoren en de racestrategie. Ducati ziet in dat data steeds meer verspreid, dynamisch en divers raken. Daardoor kwam het bedrijf uit bij NetApp, zodat teamleden snel en betrouwbaar toegang krijgen tot real-time data.

Mogelijkheden

Het motorfietsmerk zal bij 19 verschillende MotoGP Championship-races gebruikmaken van NetApp Data Fabric. Ook zal de technologie ingezet worden voor het moderniseren van de IT- en databeschermingsinfrastructuur, wat leidt tot betere data-security en het sneller gereed zijn voor de General Data Protection Regulation. Deze verordening is vanaf 25 mei van toepassing in de gehele Europese Unie.

Luigi Dall’Igna, Algemeen Directeur Ducati Corse, noemt NetApp dan ook een belangrijke partner vanwege de rol die data speelt bij de strategie. Door de samenwerking worden gegevens daadwerkelijk bruikbaar, terwijl belangrijke beslissingen genomen kunnen worden. Dergelijke beslissingen zijn gebaseerd op big data afkomstig uit een Internet of Things-systeem, namelijk een MotoGP-motor. Tijdens een race volgen er iedere minuut nieuwe inzichten, zoals het verbeteren van de prestaties.

Eerder had Techzine interviews met NetApp, waarin onder meer de mogelijkheden van Data Fabric duidelijk worden. Zo legde CMO Jean English uit dat het niet meer om opslag gaat, maar om data. In een ander achtergrondartikel gaan we wat meer in op de innovaties binnen de software.