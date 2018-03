Rechtszaak van BIT moet ‘aftapwet’ van tafel vegen

BIT kondigt aan naar de rechter te stappen om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel ‘aftapwet’, ongeldig te laten verklaren. Het bedrijf doet dit naar aanleiding van het raadgevend referendum dat gisteren plaatsvond. Door Wiv krijgen inlichtingendienst bevoegdheden om online gericht af te luisteren.

Vooralsnog lijkt het erop dat er net iets meer mensen tegen de wet stemden dan voor. Toen 90,2 procent van de stemmen geteld was, bleek 48,7 procent tegen. 47,3 procent van de stemmers is voor de wet. Vier procent stemde blanco, waarschijnlijk omdat zij niet wisten waarover het ging of om een signaal af te geven tegen referenda te zijn.

Beweegreden

Hoewel de uitslag gunstig lijkt voor het tegen-kamp, acht BIT het toch noodzakelijk om naar de rechter te stappen. Het bedrijf legt uit dat de politiek de uitslag kan en mag negeren, aangezien het om een raadgevend referendum gaat. Bij een dergelijk referendum kan de wet alsnog (onaangepast) in werking treden.

BIT spant samen met de coalitie die onder andere bestaat uit Bits of Freedom, Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten de rechtszaak aan. Het bedrijf ziet dat (een deel van) de coalitie graag amendementen wil toevoegen op enkele onderdelen van de Wiv in een te verwachten Kamerdebat.

Volgens CTO Alex Bik kunnen de gevolgen verstrekkend zijn voor zowel burgers als voor de gehele Nederlandse digitale economie. “Organisaties brengen hun IT liever onder in een land waar de vertrouwelijkheid van hun gegevens beter beschermd is. Daarmee verslechtert de concurrentiepositie van de Nederlandse IT-sector. De IT- en datacentersector vormen inmiddels de derde mainport van Nederland en zijn goed voor een gigantisch aantal banen”, aldus Bik. Hij ziet liever dat Nederland gebruikmaakt van deze positie in plaats van er afbreuk aan doen.

Uiteindelijk zal bij een meerderheid tegenstemmers de Wiv sowieso besproken worden, zo liet premier Mark Rutte weten. Vanuit de wet is het verplicht om een dergelijke uitkomst te bespreken