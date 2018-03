VMware voegt intelligentie toe aan Workspace One

VMware kondigt aan data-gedreven intelligentie toe te voegen aan zijn monitoringsplatform Workspace One. Dit maakt betere security monitoring van verschillende apparaten mogelijk. Daarnaast lanceert het bedrijf Workspace One Trust Network, dat data combineert met oplossingen van derden.

De cloud-gebaseerde dienst Workspace One gebruikt data van gebruikers, apps, netwerken en endpoints. Deze informatie wordt gebruikt om inzichten te creëren voor gebruikers, zodat de veiligheid binnen hun organisatie gewaarborgd blijft. IT-afdelingen kunnen zo risico’s identificeren voordat het daadwerkelijk een probleem wordt. Door preventief over te gaan tot actie is er geen impact op de productiviteit.

De IT-beheerders kunnen geautomatiseerde taken ontwikkelen, om omstandigheden die meermaals voorkomen af te handelen. Deze geautomatiseerde aanpak wordt aangedreven door een zogeheten Decision Engine, wat specifiek leidt tot geautomatiseerde meldingen en herstelstappen. Hierbij valt te denken aan het veilig maken van kwetsbare Windows 10-endpoints door middel van een patch.

VMware ziet dat het aantal tools dat medewerkers gebruiken voor de productiviteit groeit. Door die extra apps, apparaten en netwerken nemen de operationele complexiteit en het risico op cyberaanvallen toe. Met het nieuwe intelligentie-gedreven platform wil VMware helpen bij die uitdagingen.

Trust Network en beschikbaarheid

Anderzijds behoort Workspace One Trust Network tot de aankondigingen. Hierdoor wordt de data van Workspace One gecombineerd met security-oplossingen van derde partijen. Dit zorgt voor meer zichtbaarheid binnen de organisatie, in plaats van het gebruik van meerdere tools. Carbon Black, CrowdStrike, Cylance, Lookout, McAfee, Netskope en Symantec zijn die partijen die de mogelijkheid zullen ondersteunen. VMware spreekt over eerste partners, wat kan duiden op meer ondersteuning in de toekomst.

Workspace One Intelligence is per direct beschikbaar. Er is tevens een nieuw Workspace One Enterprise-pakket. Gebruikers kunnen bij het aanbod kiezen uit verschillende pakketten. De prijs is afhankelijk van zo’n pakket. Bovendien kan er gekozen worden tussen het betalen per apparaat of per gebruiker. Op de website van VMware vind je een overzicht van de abonnementsvormen.