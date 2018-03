‘Bitcoin is in 2028 de enige munteenheid wereldwijd’

Jack Dorsey, de CEO van Twitter, gelooft dat de bitcoin binnen tien jaar ’s werelds enige munteenheid wordt. Een gedurfde uitspraak, want de waarde van de bitcoin blijkt vooral erg volatiel en dat belooft weer niet zo veel goeds voor de toekomst. Als investeerders er immers niet zoveel vertrouwen in hebben, kan je je afvragen hoe het met de toekomst zit.

Maar wat Dorsey betreft, zal de wereld uiteindelijk één munt hebben. “Ik geloof persoonlijk dat de bitcoin de enige munt van de wereld zal worden”, stelt hij tegenover The Times. “Dat zal waarschijnlijk over tien jaar gebeuren, maar het kan goed dat het veel sneller loopt.” Dorseys steun voor de bitcoin is enigszins verrassend; Twitter gaat binnenkort net als Google en Facebook stoppen met het tonen van advertenties voor cryptocurrencies en ICOs.

Veranderingen zijn nodig

Dorsey vertelde aan The Times dat er wel forse veranderingen nodig zijn. De bitcoin heeft namelijk nog niet de mogelijkheden om een serieuze munteenheid te worden. “Het gaat langzaam en het is kostbaar. Maar naarmate steeds meer mensen het hebben, verdwijnen die zaken. Er zijn nieuwere technieken die gebaseerd worden op blockchain en het toegankelijker maken”, aldus Dorsey.

Sommige van die technieken wordt ontwikkeld door de startup Lightning Labs. Dorsey is een van de investeerders in dat bedrijf. Dat probeert de bitcoin goedkoper te maken en sneller in gebruik. Daarmee wordt er precies daaraan gewerkt waar Dorsey aan wil werken. Mogelijk zullen dat soort initiatieven wel genoeg zijn.

De laatste tijd komen er vanuit steeds meer overheden wetten en regels die het gebruik van cryptocurrencies beter reguleren. Daarnaast fluctueert de wisselkoers van veel van de munten behoorlijk. Zo was de bitcoin 20.000 dollar waard, maar ligt de waarde ondertussen op 8.700 dollar.