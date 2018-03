SAP en Accenture ontwikkelen samen planningsoplossingen

SAP en Accenture laten weten samen planningsoplossingen op basis van S/4HANA te bedenken, ontwikkelen en introduceren. Deze moeten bedrijven helpen bij het optimaliseren van de return on investment (ROI) via meer responsieve, real-time digitale supplychains.

De gezamenlijke oplossingen breiden vraag-gedreven material requirements planning (MRP) uit met de voorspellende MRP-functionaliteit in S/4HANA. Dit maakt snelle en eenvoudige MRP-simulaties mogelijk voor analyses en prognoses op het gebied van bijvoorbeeld capaciteitsvraagstukken, technische wijzigingen en de impact van een veranderende vraag of leveringsproblemen. De oplossingen worden toegevoegd aan SAP’s portfolio door digitale supplychain en planning.

Een team experts van Accenture zal bijdragen aan best practices, analyseert businesscases en ondersteunt bij de implementatie. Dit moet de klantadoptie van vraag-gedreven MRP versnellen. Accenture legt uit dat consumenten rekenen op korte levertijden en een grotere flexibiliteit bij het bestellen van producten. Door de S/4HANA te combineren met de branchekennis en best practices van Accenture, worden klanten ondersteund bij de transformatie naar lean en agile intelligent enterprises met meer controle over en inzicht in de activiteiten.

Samenwerking

De twee partijen maakten deze week tevens bekend dat de gezamenlijk ontwikkelde applicatieversie van SAP Predictive Analytics nu beschikbaar is. Met deze software, die aangedreven wordt door machine learning, kan er geanticipeerd worden op toekomstige gebeurtenissen. Zo moet de organisatie een duwtje in de juiste richten krijgen.

De aankondigingen zijn onderdeel van een breder samenwerkingsprogramma tussen beide bedrijven die eerder onthuld werd. Daarbij ligt de focus op de ontwikkeling en go-to-marketstrategie voor S/4HANA. SAP spreekt dan ook de verwachting uit dat het werk leidt tot een uitbreiding van het gezamenlijke portfolio met oplossingen gebaseerd op S/4HANA.