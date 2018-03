Verizon en Colt tonen tweerichtings-intercarrier SDN orchestration

Colt en Verizon laten weten over een succesvolle demonstratie van tweerichtings-orchestration van een intracarrier Software Defined Network (SDN). Tijdens een evenement slaagden de partijen erin om de bandbreedte van elkaars productienetwerk in bijna real-time te wijzigen

Volgens Colt en Verizon is hiermee voor de eerste keer de mogelijkheid van tweerichtings-orchestration van productienetwerken van carriers aangetoond. Het wordt dan ook als een belangrijke stap op weg naar real-time automatisering tussen carriers gezien. Steeds meer bedrijven zien een geavanceerde SDN-netwerkinfrastructuur als een onmisbaar hulpmiddel om netwerkverkeer effectiever te beheren en de zakelijke flexibiliteit zodanig te verbeteren. Dit moet leiden tot de realisering van strategische doelstellingen.

Colt legt uit dat gesloten systemen het in het verleden bijzonder moeilijk maakten om voor interoperabiliteit tussen service providers te zorgen. Deze partij wil klanten ondersteunen met on-demand flexibiliteit. Providers die een beroep doen op SDN kunnen beter samenwerken en innoveren. Daarvan zullen hun klanten de vruchten plukken.

Prestatie

Verizon en Colt werken met MEF samen om de ontwikkeling van branchestandaarden te bevorderen, met een speciale focus op zakelijke intercarrier- en operationele Lifecycle Service Orchestration (LSO)-API’s. Dit draagt bij aan een snellere introductie van dit soort flexibele mogelijkheden binnen netwerken van diverse partners.

Daniel Bar-Lev, directeur Office of the CTO bij MEF, geeft aan dat proof of concepts van orchestration tussen providers een cruciale stap vormen op weg naar flexibele, gegarandeerde en georchestreerde connectiviteitsdiensten waarbij meerdere operators betrokken zijn. Hij ziet dat de demonstratie de branche voor service providers op weg helpt naar de realisatie van dit doel.

Hoewel de samenwerking een mooi resultaat opleverde, kijkt Colt ook naar andere bedrijven om samen te werken. Tegenover Light Reading vertelt het bedrijf dat het in gesprek is met AT&T en Orange.