IBM lanceert goedkoper platform voor start-ups met blockchain-projecten

IBM heeft een nieuw blockchainproduct onthuld. Hiermee kunnen start-ups en ontwikkelaars hun eigen gedistribueerde grootboekprojecten bouwen. IBM’s variant zou goedkoper zijn dan Big Blue en zich niet richten op cryptovaluta. Het product bevindt zich nu in de beta-testfase maar IBM heeft niet bekend gemaakt hoeveel het product zou kosten.

De service van IBM is een goedkoper alternatief voor het huidige bedrijfsplan van Big Blue voor bedrijven die blockchain-applicaties willen ontwikkelen. Anders dan het openbare blockchain-netwerk dat ten grondslag ligt aan bitcoin, staat IBM’s technologie alleen een bepaald aantal vertrouwde partijen toe toegang te krijgen. Dit type blockchain staat bekend als ‘permissioned’. Het is ook niet gericht op cryptomunten.

IBMs blockchain-startschema bevindt zich momenteel in de beta-testfase en is gratis voor ontwikkelaars om te gebruiken tot de commerciële release. Het bedrijf heeft niet bekend gemaakt hoeveel het product zou kosten zodra het volledig is vrijgegeven.

“Het nieuwe plan is perfect voor pilotprojecten en vroege ontwikkelingswerkzaamheden voor degenen die oplossingen willen bouwen op het IBM blockchain-platform, dat momenteel meer dan 250 actieve blockchain-netwerken heeft,” vertelde Marie Wieck, General Manager van IBM Blockchain per email aan CNBC. “Onze expertise in het bouwen en schalen van netwerken is van onschatbare waarde en zal worden gedeeld door een breed ecosysteem.”

Het bedrijf kondigde ook de lancering aan van nieuwe diensten om bedrijven te helpen bij het verkennen en commercialiseren van hun eigen blockchain-applicaties. Verschillende gerenommeerde bedrijven hebben blockchain-technologie getest met behulp van het IBM-platform. Sommige grote bedrijven vinden een permissioned blockchain zoals die van IBM fijner omdat het is ontworpen om fraude tegen te gaan en transactiegegevens privé te houden.