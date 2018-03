‘Google integreert blockchain straks als extra mogelijkheid in clouddienst’

Blockchain wint langzaam aan populariteit. Nu zou Google ook aan boord van de trein springen en werken aan eigen blockchain-gerelateerde technologie om zijn cloudtechnologie te ondersteunen. Daarmee speelt het alvast in op de nieuwste markttrend en is het startups die hieraan werken te snel af.

Dat melden bronnen van financieel persbureau Bloomberg vandaag. Bedrijven gebruiken blockchain om gegevens rond transacties en andere data veilig op te slaan. Google kan dat als dienst aanbieden om zijn klanten ervan te verzekeren dat hun gegevens veilig opgeslagen staan op een groot netwerk van servers.

Geheime overnames

Google werkt aan een eigen blockchain-netwerk dat door derde partijen gebruikt kan worden om transacties binnen te verweren. Hoewel nog niet zeker is wanneer dat product op de markt gebracht zal worden, wil Google dit aanbieden om zijn clouddienst van de concurrentie te onderscheiden.

De internetreus heeft daarnaast de afgelopen maanden verschillende startups overgenomen die al werken aan soortgelijke digitale registers. Veel van die deals zijn volgens de bronnen van Bloomberg niet aangekondigd, maar wel al rond. Het past binnen het plan van Google om de technologie pas te onthullen zodra deze klaar is en dat als een soort verrassing te kunnen presenteren.

Een woordvoerder van Google wilde het nieuws niet bevestigen. “Zoals bij veel nieuwe technologieën, hebben we individuen in verschillende teams die het potentiële nut van blockchain verkennen. Maar het is nog te vroeg voor ons om te speculeren over mogelijke manieren om de techniek te gebruiken, of om het over plannen te hebben”, laat een woordvoerder weten.