‘IBM discrimineerde op leeftijd bij verschillende ontslagrondes’

IbmDe afgelopen jaren heeft IBM meerdere keren medewerkers moeten ontslaan. Het bedrijf stelde zelf – uiteraard – dat daarbij niet gekeken is naar de leeftijd van medewerkers. Maar nu blijkt uit een rapport dat IBM vooral medewerkers van boven de veertig heeft ontslagen en voor zover mogelijk vervangen met jongere werknemers.

IBM zou volgens een rapport van ProPublica en Mother Jones in totaal 20.000 Amerikaanse werknemers van veertig jaar en ouder ontslagen hebben. De daadwerkelijke cijfers liggen volgens het rapport “bijna zeker nog hoger”.

Jongere medewerkers

In het rapport lezen we dat sommige medewerkers decennia voor IBM gewerkt hebben en toch ontslagen werden. Hun banen gingen naar “minder ervaren en goedkopere werknemers” of zelfs naar compleet andere landen. Voor het rapport vroegen ProPublica en Mother Jones aan zo’n 1.100 oud-medewerkers van IBM om hun ervaringen te delen.

De verdwenen banen hadden veelal te maken met de oudere bedrijfstakken van IBM. De focus van het bedrijf is de afgelopen tijd verschoven naar clouddiensten en data-analyses. Dat zou IBM de mogelijkheid gegeven hebben om een wat gelijkwaardiger personeelsbestand op te stellen, waardoor ook oudgedienden verdwenen.

Voormalig werknemers van IBM stellen onder meer dat de performance reviews een stuk strenger geworden zijn. Sommige medewerkers voelden zich gedwongen een vervroegd pensioen te accepteren, vooral omdat de andere optie ontslag zou zijn. Anderen werden aangemoedigd te solliciteren op een andere baan binnen het bedrijf. Maar uit interne e-mails zou blijken dat managers ontmoedigd werden die mensen in te huren. Zelfs als mensen ingehuurd werden, moesten ze lagere salarissen accepteren.

IBM reageerde al op het rapport en deed dat als volgt: