Microsoft komt nu al met nieuwe build Redstone 5

Nadat Microsoft eerder deze week een Windows 10 Build in de RS4-branche vrijgaf, heeft de softwaremaker vandaag een preview voor Redstone 5 vrijgegeven. Het gaat om software, ontwikkeld voor release ergens in de komende herfst. Eerst is het namelijk nog de beurt aan Redstone 4, dat onder de naam Spring Creators Update in april uitkomt.

De Redstone 5 Build is voor Windows Insiders die deel uitmaken van het Skip Ahead programma. Zij krijgen de komende tijd vooral builds uit de RS_PRERELEASE branche. Het gaat om een kleine groep testers die uitverkoren zijn om deel te mogen nemen aan dit programma. De meeste bètatesters doen mee aan de Redstone 4-proeven.

Verbeteringen en bug fixes

Er zijn drie veranderingen doorgevoerd in Redstone 5, Build 17627. Het gaat om deze zaken:

Er is een probleem opgelost, waarbij een bestand dat online-only beschikbaar is in OneDrive en nog niet eerder op je computer gedownload was, niet geopend kan worden.

Er is een probleem opgelost waarbij het Emoji-paneel niet werkt.

Als een proces via taakbeheer stopgezet wordt, zie je nu een icoontje dat dit bevestigt.

Meer veranderingen zijn er niet, wat toch enigszins opmerkelijk is. Normaliter zou je verwachten dat er wat grotere nieuwe functies naar een nieuwe build komen. Tegelijk kan dit gezien worden als een belofte vanuit Microsoft, waarmee het laat zien serieus werk te maken van Redstone 5.