‘Samsung komt toch met vingerafdrukscanner onder scherm Galaxy Note 9’

We horen wisselende verhalen rond de Samsung Galaxy Note 9 en dan vooral rond de eventuele aanwezigheid van een vingerafdrukscanner onder het scherm van de smartphone. Naar het schijnt heeft Samsung Display vier oplossingen bedacht voor Samsung Electronics en wordt er deze maand een definitieve beslissing gemaakt.

Dat meldt de Korea Herald op basis van een anonieme bron binnen Samsung. “Samsung Display heeft drie of vier oplossingen bedacht voor Samsung Electronics, om de vingerafdrukscanner onder het display te integreren en de twee bedrijven kijken serieus naar een van de oplossingen,” aldus de bron. “Daarin ligt ook de oorzaak voor de vertraagde beslissing over het definitieve ontwerp van de Note 9. Een beslissing over de integratie van de technologie wordt deze maand gemaakt.”

De tijd dringt

Samsung zou vijf maanden voor lancering van de Note 9 een definitieve keuze moeten maken ten aanzien van het design van de smartphone. Aangezien de Note 9 eind augustus in de winkel verwacht wordt, kan een definitieve beslissing niet heel lang meer op zich laten wachten. Anders loopt het bedrijf het risico dat er leveringsproblemen ontstaan.

Interessant is dat de eventuele integratie van de vingerafdrukscanner onder het scherm hoge kosten met zich meebrengt. Naar verluidt is het door de hoge complexiteit een erg dure technologie. De kosten zouden hoger liggen dan die van de Apple Face ID-camera, mede door het mislukken van het overgrote deel van de geproduceerde scanners.

Tegelijk zou dat weinig invloed hebben op Samsung. Het bedrijf verkoopt jaarlijks zo rond de tien miljoen Note-telefoons, dus valt het nog wel mee dat er weinig van de geproduceerde scanners ook echt werken.