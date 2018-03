EU-leiders roepen sociale netwerken op tot betere bescherming privégegevens gebruikers

EU-leiders hebben gisteren sociale netwerken opgeroepen om de privacy en dataveiligheid van hun gebruikers te garanderen. Ze roepen daarnaast op tot meer transparantie in dit opzicht, vooral nu bleek dat er eenvoudig gegevens verzameld zijn van vijftig miljoen verschillende Facebook-gebruikers.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van diverse statements van EU-leiders. “Sociale netwerken en digitale platformen moeten transparante praktijken garanderen, evenals de volledige bescherming van de privacy en persoonsgegevens van burgers. EU-wetten en nationale regelgeving moeten gerespecteerd en gehandhaafd worden”, luidt een gezamenlijk statement.

Betere bescherming privacy

Komende mei gaan de GDPR-regels gelden binnen de Europese Unie. Daarin staan kaders aangegeven waaraan bedrijven moeten voldoen voor de bescherming van privacygevoelige data. Mochten ze zich daar niet aan houden, dan staat er een boete te wachten van vier procent van de wereldwijde jaaromzet.

Wat EU-commissaris Vera Jourova betreft, zal vooral Facebook de komende tijd veel moeten doen om het vertrouwen van consumenten te herwinnen. Gegevens van vijftig miljoen gebruikers werden verzameld en gebruikt door Cambridge Analytica voor het beïnvloeden van onder meer het Brexit-referendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Afgelopen woensdag bood Facebook-CEO Mark Zuckerberg daar zijn excuses voor aan. Hij beloofde dat de toegang die ontwikkelaars tot persoonsgegevens hebben flink ingeperkt zal worden. “Dit is veel serieuzer dan alleen deze aankondiging, omdat we hier een bedreiging voor de democratie zien,” aldus Jourova. “Dit bedreigt de keuzevrijheid van mensen in Europa.”