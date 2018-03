BlackBerry en Jaguar Land Rover bundelen krachten voor auto van de toekomst

BlackBerry en Jaguar Land Rover gaan een meerjarige overeenkomst aan om gezamenlijk technologie te ontwikkelen voor de auto van de toekomst. De voorwaarden van de overeenkomst zijn vertrouwelijk. Dit is niet het eerste partnerschap van BlackBerry binnen de autodesign-industrie.



Jaguar Land Rover krijgt als onderdeel van de overeenkomst de licentie van de QNX- en Certicomtechnologie van BlackBerry en werkt samen met een team van BlackBerry-ingenieurs aan de ontwikkeling van nieuwe Electronic Control Unit (ECU) modules. Voor het eerste ECU-project wordt er gewerkt aan een vernieuwend infotainmentsysteem.

“Door met BlackBerry samen te werken, kunnen we een nieuwe generatie connected auto’s ontwikkelen die voldoet aan de juiste beveiliging”, aldus Dave Nesbitt, Vehicle Engineering Director bij Jaguar Land Rover. “Dankzij de BlackBerry-ingenieurs hebben we toegang tot de meest dynamische en up-to-date software om het hoogste niveau van veiligheid te kunnen garanderen.”

“Innovatieve autofabrikanten zoals Jaguar Land Rover realiseren zich nu dat ze een actieve rol moeten spelen in het definiëren van de software-architectuur voor hun voertuigen”, zegt John Wall, SVP en GM bij BlackBerry QNX. “Connected en zelfrijdende voertuigen reageren en rijden op basis van een grote hoeveelheid data. Onze platformen helpen om deze gegevens efficiënt te verwerken en veilig en betrouwbaar te houden. We zijn vereerd om samen met Jaguar Land Rover te werken aan het leveren van een betere rijervaring.”

BlackBerry biedt OEM’s over de hele wereld de beste technologie om hardware, software, applicaties en end-to-end systemen te beveiligen tegen cyberaanvallen. BlackBerry’s jarenlange ervaring in beveiliging en innovatie hebben geleid tot recente partnerschappen in de autodesign-industrie.

Zo werd laatst bekend dat het met Baidu zal samenwerken om zelfrijdende auto’s te maken. Binnen die deal zal Baidu het besturingssysteem voor auto’s van BlackBerry, QNX, integreren met zijn eigen Apollo. Dat laatste is een platform voor zelfrijdende voertuigen, waarbinnen autofabrikanten allerlei systemen krijgen om autonome voertuigen te ontwerpen. Verder heeft BlackBerry ook partnerschappen in dit segment gesloten met Delphi, Denso, NVIDIA, Qualcomm en Visteon.