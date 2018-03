Spaanse grootbank en Ripple starten internationale blockchain-app

Ergens in de lente plant de grootste Spaanse bank, Santander, een bank-app waarmee je grenzenloos geld betalingen kan doen. Het werkt hiervoor samen met Ripple en is allereerst beschikbaar voor klanten in Spanje, Brazilië, UK en Polen.

Santander is volgens Business Insider bijna klaar om een internationale geldtransfer-app te lanceren in samenwerking met fintech start-up Ripple in de komende maanden. Nathan Bostock, CEO van Santander UK, heeft op de International Fintech Conference in Londen het nieuws gebroken. “Indien niemand ons sneller af is, worden we de allereerste grootbank die grenzenloos betalen op grote schaal mogelijk maakt met gebruik van de blockchaintechnologie.”

Het werkt hiervoor samen met Ripple, een fintechbedrijf dat gespecialiseerd is in grenzenloos betalen via zijn blockchain-gebaseerde producten xCurrent en RippleNet. Ondanks dat het nieuws nu gebroken is, wil geen van beide partijen een definitieve datum geven wanneer het nieuwe product wordt gelanceerd.

De samenwerking tussen Ripple en Santander komt niet als een verrassing. De Spaanse grootbank heeft al investeringen gedaan in Ripple in 2015 én 2016 en heeft intern al een testcase uitgerold onder eigen werknemers voor internationale betalingen.

Elke betaling zou binnen de 24 uur afgerond moeten zijn, terwijl dat bij internationale betalingen meestal dagen duurt voordat het geld wordt overgedragen. De technologie maakt het ook mogelijk voor klanten om vooraf te zien wat de kosten zullen zijn van de geldtransfer. Bij klassieke transfers zitten er meestal verschillende ‘tussenpersonen’ tussen, waardoor het exacte bedrag vooraf meestal niet bekend is.