Facebook-CEO Mark Zuckerberg biedt excuses aan voor datalekken

Afgelopen week was een behoorlijk zware voor sociaal netwerk Facebook. Het schandaal met Cambridge Analytica en de forse kritiek die daarop kwam van verschillende overheden, privacywaakhonden en andere organisaties en personen, zorgde ervoor dat de marktwaarde van het bedrijf met bijna veertien procent daalde. Dat laat zich vertalen naar een verlies van bijna 75 miljard dollar, waarmee de excuses van CEO Mark Zuckerberg wel heel erg op z’n plek zijn.

Zuckerberg publiceerde in een aantal Britse kranten een paginagrote advertentie. Daarin heeft hij het over een vertrouwensbreuk met het publiek. “Het spijt me dat we [in 2014] niet meer gedaan hebben om [deze vertrouwensbreuk] te voorkomen. We ondernemen stappen om te zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren.”

Is het genoeg?

De vraag is of de excuses van Zuckerberg echt genoeg zijn. Er wordt nu massaal opgeroepen tot het verwijderen van Facebook-accounts, waar zelfs sommige grote bedrijven aan meedoen. Zo haalde Elon Musk de Facebook-pagina’s van Tesla en SpaceX offline, nadat iemand hem daar online toe uitdaagde.

Daar komt bij dat afgelopen week bleek dat Cambridge Analytica niet de enige partij is die een forse inbreuk op de privacy van Facebook-gebruikers maakt. Ook het sociale netwerk zelf verzamelde lang veel meer informatie dan je zou verwachten. Zo bleek dat het via Facebook Messenger, de berichtenapp die meer dan een miljard gebruikers heeft, contactgegevens, belhistorie en sms-data van telefoons plukt.

Op die manier kunnen de algoritmes van Facebook zelf beter bepalen of iemand een vriend is, of een zakelijke relatie. Daarmee is er nog meer voor Facebook om uit te leggen en lijkt de situatie steeds ingewikkelder te worden voor Zuckerberg. Tegelijk zal men voorlopig geen echt grote problemen verwachten.

Een goed alternatief is er namelijk niet voor Facebook. Geen enkel sociaal netwerk is zo compleet en alomvattend als dat van Zuckerberg. Tot daar verandering in komt, zullen gebruikers vermoedelijk wel massaal de dienst blijven bezoeken. Lees hieronder de volledige brief van Zuckerberg.