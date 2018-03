Betalen kan straks via de Google Assistant

Google heeft het mogelijk gemaakt om betalingen uit te voeren met de Assistant. Nu kan je met een paar eenvoudige commando’s een betaling uitvoeren. De functie is gratis in gebruik, maar wel is het een vereiste dat je gebruik maakt van de nieuwe Google Pay-dienst. In eerste instantie is de functie enkel in de Verenigde Staten beschikbaar.

Google zal de functie binnen een paar maanden uitrollen naar de Assistant. Het wordt dan mogelijk om binnen zowel Android- als iOS-apparaten betalingen uit te voeren. Vereiste is wel dat je een “expliciete” autorisatie uitvoert voor een betaling, bijvoorbeeld door je vingerafdruk te scannen of door je Google-wachtwoord in te voeren.

Eenvoudig in gebruik

De betaaldienst is erg eenvoudig te gebruiken. Google schrijft in de blog waarin deze is aangekondigd, dat je moet denken aan commando’s als deze: “Hey Google, kan je Sam vragen me twintig euro te betalen voor de show vanavond?” Of: “Hey Google, betaal Jane 15 dollar voor de lunch vandaag.”

Voor de functie is een Google Pay-account verplicht. Mocht je die nog niet hebben, dan vraagt Google Assistant van je om een account aan te maken bij het uitvoeren van de eerste betaling. De functie komt overigens niet alleen naar de app, maar ook naar Google Home speakers. Dat zal “de komende maanden” gebeuren. Of een wanneer de functie naar Nederland komt is niet bekend.