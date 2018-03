Apple en IBM-CEO roepen op tot meer regelgeving rond privacy op het internet

Nu er fikse kritiek op Facebook is wegens de manier waarop persoonsgegevens gebruikt zijn door dat sociale netwerk, roepen de hoge bazen van Apple en IBM op tot meer toezicht op de manier waarop persoonsgegevens gebruikt worden.

Tijdens het driedaagse China Development Forum in Peking, stelde Apple-baas Tim Cook dat er “goed opgezette” regelgeving nodig is. Ook vindt IBM-baas Virginia Rometty, dat gebruikers meer zeggenschap dienen te krijgen over de manier waarop hun gegevens gebruikt worden.

Meer controle

“Persoonlijk ben ik geen fan van regelgeving, omdat daar soms onverwachte gevolgen aan klampen, maar ik geloof dat deze situatie zo erg is, zo uit de hand gelopen, dat wat goed opgestelde regelgeving geen kwaad zou kunnen,” aldus Cook tegenover persbureau Reuters.

IBM’s Rometty stelde het volgende: “Als je deze technologieën gaat gebruiken, moet je dat kenbaar maken aan het publiek, zodat ze nooit verrast kunnen worden. We moeten toestaan dat mensen soms weigeren om hieraan mee te werken en hen de controle over hun eigen gegevens teruggeven.”

Facebook-lek

De reden achter deze verklaringen ligt in de recente rel die ontstond rond de manier waarop Cambridge Analytica zich toegang verschaft heeft tot Facebook. Er werden gegevens van vijftig miljoen Facebook-gebruikers verzameld, op basis waarvan geprobeerd is diverse verkiezingen te beïnvloeden.

Diverse overheden hebben ondertussen een onderzoek gelanceerd naar deze zaak, om te zien wat er precies gebeurd is. Facebook zelf staat verder onder flinke druk, want het moet nu uitleggen hoe het überhaupt mogelijk is dat de gegevens van zoveel mensen zo makkelijk voor het grijpen lagen. Daar komt nog bij dat een excuus van CEO Mark Zuckerberg weinig heeft gedaan om de flinke koersdaling van vijftien procent tegen te gaan.