Google Chrome 66 blokkeert automatisch afspelende video’s

Het is een functie die we al een tijdlang verwachten in Google Chrome: een block voor video’s die automatisch afgespeeld worden. Niet alles wordt geblokkeerd, er zijn namelijk een aantal uitzonderingen gemaakt, maar in principe zouden video’s niet meer zomaar af kunnen spelen vanaf Chrome 66.

Google lanceert die nieuwe versie van Chrome halverwege april. In zijn uitleg schrijft Google dat vooral sites die niet enkel gericht zijn op het vertonen van video’s te maken krijgen met de blokkade. Netflix en YouTube zijn dus gevrijwaard van de blokkade. Maar sites die standaard video’s automatisch af laten spelen, of dat nou advertenties of niet, krijgen er wel mee te maken.

Vier soorten video’s

Vier soorten video’s zijn uitgezonderd van de nieuwe regels van Google. De eerste drie zijn vrij standaard. Video’s zonder audio mogen altijd automatisch afgespeeld worden. Als een gebruiker interactie heeft met een site (meer dan alleen scrollen; iemand moet ook ergens op een site geklikt hebben), dan mag de website ook automatisch een video afspelen. Verder mogen sites die vastgezet zijn op het Android-thuisscherm ook automatisch spelen.

Voor de vierde categorie zijn er wat complexere regels opgesteld. In de desktopversie van Chrome wordt voortaan bijgehouden hoe vaak sites gebruikt worden voor het bekijken van een video. Een gebruiker moet ten minste vijf keer naar een site gegaan zijn en in zeventig procent van die bezoeken de bewuste keuze gemaakt hebben om een “significante” video af te spelen. Als dat percentage onder de vijftig zakt, wordt autoplay weer uitgeschakeld. Verder definieert Google een ‘significante video’ als iets dat groter dan 200 bij 140 pixels heeft, audio afspeelt en zich op een zichtbaar tabblad bevindt.