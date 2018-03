Facebook verzamelde jarenlang bel-, sms- en telefoongeschiedenis van Android-gebruikers

Alsof het schandaal rond Cambridge Analytica niet genoeg was, heeft Facebook vandaag te maken met nog een probleem. Het sociale netwerk blijkt jarenlang de belgeschiedenis en sms-gegevens van Android-apparaten verzameld te hebben. Dat melden diverse mensen op Twitter, nadat ze al hun Facebook-gegevens opvroegen.

Facebook kwam in opspraak toen bleek dat Cambridge Analytica de gegevens van vijftig miljoen gebruikers verzameld had. Die gegevens waren vervolgens gebruikt om de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Brexit-referendum te beïnvloeden. Dat kwam Facebook op forse kritiek te staan, want had het wel genoeg gedaan om de privacy van gebruikers te waarborgen?

Inbreuk op de privacy

Het lijkt erop dat Facebook dat niet bepaald gedaan heeft. De site Ars Technica schrijft dat Facebook al jaren op Android-apparaten vraagt om toestemming tot contactgegevens, sms-gegevens en de belhistorie op telefoons. Met die gegevens kunnen de algoritmes van Facebook beter onderscheid maken tussen wie echte vrienden van zijn gebruikers zijn en wie in de categorie ‘zakelijke contacten’ vallen.

De informatie wordt verzameld via Facebook Messenger, de app die van gebruikers vraagt om er de standaard sms-app van te maken. Tegenwoordig is heel duidelijk te zien dat de app ook je belgeschiedenis opvraagt, maar voorheen was dat niet zo. Tot oktober 2017 mochten apps informatie verzamelen binnen Android, zonder de gebruiker daar expliciet van op de hoogte te hoeven stellen.

Facebook laat aan Ars Technica weten dat het de normale gang van zaken is. “Het belangrijkste onderdeel van apps en diensten is, dat ze je helpen snel connecties te leggen en makkelijk mensen te vinden om die connectie mee te maken,” aldus een woordvoerder. “Dus, als je voor het eerst met je telefoon inlogt op een sociaal netwerk, of een berichtenapp, is het gemeengoed om eerst de contacten van je telefoon te uploaden.”

In een blog schrijft Facebook dat niemand verplicht is die gegevens over te dragen. Tegelijk legt men niet uit waarom er zo lang gegevens verzameld zijn, of waarom dit echt nodig was.