‘Toegang niet-gecertificeerde Android-apparaten tot Google-apps geblokkeerd’

Lange tijd was het heel eenvoudig voor fabrikanten om Google-apps te installeren op Android-apparaten die niet van certificering voorzien waren. Daar komt nu verandering in, want Google maakt het vanaf de firmware van 16 maart niet langer mogelijk om toegang te krijgen tot de apps van Google zelf – uitzonderingen daargelaten.

De site XDA Developers meldt het nieuws op basis van eigen onderzoek. Google neemt dus iets strengere maatregelen ten aanzien van de verspreiding en dan vooral het gebruik van Android. Fabrikanten zijn verplicht bepaalde proeven te ondergaan rond Android, anders mogen ze het systeem niet meeleveren op hun apparaten.

Uitzondering voor custom roms

Er was een uitzondering op de regels: Google stond ontwikkelaars van een versie voor eigen gebruik toe om toch de Google-apps te gebruiken. Helaas maakten sommige fabrikanten daar misbruik van en daarom neemt Google nu deze nieuwe maatregel. Als je een apparaat hebt dat niet gecertificeerd is, kan je niet langer inloggen op je Google-account. Ook zijn diensten als de Google Play Store niet meer bruikbaar.

Als je zelf een custom rom gebruikt, of ontwikkeld hebt, kan je gebruikmaken van een uitzonderingsregel. Google heeft daarvoor een speciale pagina online gezet, waar je je Android ID kan registeren om alsnog gebruik te kunnen maken van de Google Apps. In een statement schrijft Google hierover:

“Fabrikanten werken samen met Google om ervoor te zorgen dat Android-apparaten met Google-apps erop, veilig zijn en dat de apps daar correct op werken. Om gecertificeerd te worden, moet een apparaat bepaalde Android-compatibiliteitsproeven doorstaan. Als je je Google Account niet kan gebruiken op je Android-apparaat, kan dat betekenen dat je apparaat niet geslaagd is voor de proeven, of dat je fabrikant de resultaten niet bij Google ingediend heeft. Als gevolg daarvan is je apparaat niet gecertificeerd. Dat betekent dat je apparaat wellicht niet veilig is.”