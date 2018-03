Rackspace komt met Managed Security voor Google Cloud Platform

Rackspace kondigt de introductie van Managed Security en Compliance Assistance voor Google Cloud Platform (GCP) aan. Gebruikers van Rackspace Managed Services voor GCP kunnen per direct profiteren van de diensten die beveiligingsbeheer en -naleving voor het platform bieden.

Organisaties met GCP kunnen gebruikmaken van de beveiligingsdiensten van Rackspace Managed Security (RMS), bestaande uit verbeterde detectie van inbraken en het herstel van schade. Deze dienst vermindert de tijdsduur waarin cybercriminelen toegang hebben tot het systeem en houdt de mogelijke schade die de organisatie oploopt beperkt. Door GCP toe te voegen aan het aanbod ondersteunt RMS nu de drie grote cloudplatformen. Eerder realiseerde het bedrijf ondersteuning voor Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure.

Oplossing

Rackspace verwijst voor het belang van de introductie naar de CloudView Survey 2017 van onderzoeksbureau IDC. Hierin gaf bijna 50 procent van de respondenten aan bezorgd te zijn over cloudbeveiliging. 40 procent zegt dat de expertise van een serviceprovider op het vlak van beveiliging een belangrijke drijfveer is om over te stappen naar de cloud. Met RMS wil Rackspace voorzien in die benodigde expertise, om klanten te ondersteunen bij de strategische planning van multi-cloudbeveiliging en dagelijkse monitoring om bedreigingen te analyseren en altijd tijdig actie te ondernemen.

RMS en Compliance Assistance voor GCP laten bedrijven aanvullende beveiliging toevoegen aan GCP, om geavanceerde aanvallen te detecteren en afweren. Rackspace zet erkende methodes in om de schade aangericht door beveiligingsincidenten op te lossen. Samenwerken met een managed security servicesprovider helpt de digitale omgeving van de klant verder te versterken, bovenop de bestaande beveiligingsmethodes van de cloudprovider. Ook complementeert het de strategische planning en 24/7 operationele ondersteuning die onderdeel uitmaakt van de Managed Services voor GCP.