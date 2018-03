Foxconn koopt Belkin, Linksys en Wemo voor 866 miljoen dollar

Het Taiwanese bedrijf dat bekend staat voor het maken van elektronische apparaten zoals de Apple iPhone, heeft Belkin, Linksys en Wemo overgenomen. Een onderdeel van Foxconn, Foxconn Interconnect Technology, is verantwoordelijk voor de overname. In totaal betaalt het 866 miljoen dollar cash om de transactie te voltooien.

Foxconn Interconnect Technology heeft Belkin overgenomen en neemt hierdoor ook Linksys en Wemo over. Wemo is bij ons minder bekend, maar in de U.S. staat het hoog aangeschreven als fabrikant van slimme apparaten en domotica-toepassingen. Linksys, bekend om zijn netwerkapparatuur, werd in 2013 door Belkin overgenomen en maakt onder andere zijn Velop mesh-wifisysteem en de iconische WRT-routerlijn.

866 miljoen dollar

Met deze overname past Foxconn een geheel nieuwe strategie toe. In plaats van enkel de verantwoordelijkheid over het fabricageproces van bijvoorbeeld een iPhone, kunnen ze nu een product van begin tot einde helemaal begeleiden. Om de drie grote consumermerken binnen te halen heeft Foxconn 866 miljoen dollar cash betaald.

De deal tussen beide partijen betekent nog niet dat alles rond is. De Financial Times meldt namelijk dat de aankoop nog moet worden goedgekeurd door de US Committee on Foreign Investment. Nadat President Trump recent nog een overname van Qualcomm door Broadcom heeft geblokkeerd, kunnen we nog niet zeker zijn of deze acquisitie in orde komt.

Amerikaanse fabriek

Er bestaat echter wel een kans dat Trump deze keer wel zijn goedkeuring geeft. Foxconn bouwt op dit ogenblik een 10 miljard dollar kostende fabriek in de U.S., een faciliteit dat lcd-schermen zal produceren. President Trump kwam toen nog trots melden dat deze fabriek minstens 3.000 nieuwe banen zou opleveren.

Foxconn Interconnect Technology is een onderdeel van Foxconn dat focust op het maken van connectoren en kabels. Dat maakt de nieuwe overname ietwat vreemd omdat Belkin, Linksys en Wemo consumentenmerken zijn, maar Foxconn heeft eerder dit jaar al eens laten weten dat ze minder afhankelijk willen zijn van Apple en de iPhone-assemblage. Meer dan de helft van de inkomsten komen van Apple, wat een risico vormt mocht het bedrijf uit Cupertino ineens van partner veranderen of in populariteit dalen. Met Belkin, Linksys en Wemo heeft het meer stabiliteit om verder te groeien en kan het voor het eerst rechtstreeks aan consumenten verkopen.