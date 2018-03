Huawei onthult de P20 en P20 Pro

Huawei heeft dinsdagmiddag zijn nieuwe vlaggenschepen P20 en P20 Pro gepresenteerd. Bij deze telefoons vallen vooral de camera’s op. Zo is de Huawei P20 Pro uitgerust met een Leica triple-lenscamera en een 24 megapixel selfiecamera, waarbij kunstmatige intelligentie (AI) de foto’s van extra kwaliteit moet voorzien.

Het bedrijf claimt dat de P20 Pro het hoogst aantal pixels in de smartphonefotografie realiseert. De cameraconfiguratie bestaat uit een 40MP RGB-sensor, een 20MP monochrome sensor en een 8MP-sensor met telelens. Het toestel beschikt over een nieuwe Leica-kleurinstelling en een ISP- en kleurentemperatuursensor voor betere kleurreproductie. De camera kent 5x hybrid zoom, voor zoom zonder verlies van beeldkwaliteit.

Aan de voorkant treffen we een 24 megapixel camera aan. Selfies kunnen een subtiele touch-up krijgen of worden voorzien van 3D-portertverlichting. Denk bijvoorbeeld aan huidtintaanpassingen, subtiel geschetste gezichtsdetails en realistische 3D-functie verbeteringen. Door de 4000 mAh batterij te combineren met AI, moet het energiegebruik van de telefoon efficiënt beheerd worden. Daarnaast is de Huawei P20 Pro waterdicht tot één meter.

AI en andere mogelijkheden

Beide toestellen beschikken over een Kirin 970-processor met een speciale Neural Networking Processing Unit (NPU). Door het voorspellende vermogen van AI denkt de camera met je mee. Zo herkent de P20-serie 19 verschillende scenes en objecten. Huawei introduceert een camerasysteem gebaseerd op een 4D voorspellende focus. In deze modus voorspelt de camera bewegende objecten en stelt deze scherp, om zo de kleinste details van zelfs bewegende objecten vast te leggen. Nieuw is de Smart AI Guidance, waarmee de camera (ondersteund door AI) suggesties geeft voor het maken van groepsfoto’s en landschappen in perfecte verhouding. Met de point en shoot kun je meteen handelen en maak je een foto in 0,3 seconden. De AI Image Stabilization is er op zijn beurt voor het eruit filteren van alle bewegingen en schokken.

Bovenaan het scherm zien we een notch, het ontwerp dat ook wel bekend is van de iPhone X. Anderzijds valt de fysieke thuisknop onder het scherm op, iets wat nieuwe telefoons niet vaak meer hebben. Waarschijnlijk zit de vingerafdrukscanner in die thuisknop verwerkt. Bij de Mate 10 koos Huawei er nog voor om het scherm wat op te trekken, waardoor de vingerafdrukscanner achterop te vinden was. De smartphones zijn voorzien van Android 8.1, met daaroverheen de eigen EMUI8.1-laag.

Huawei maakt de toestellen beschikbaar in de kleuren zwart en blauw. De P20 is vanaf 28 maart beschikbaar voor een adviesprijs van 649 euro. De P20 Pro zal vanaf 16 april te koop zijn voor 899 euro. Bij een pre-order van de P20 Pro levert Huawei een EnVizion 360 camera.