Vier keer meer malware op Windows 7-pc’s dan op Windows 10

In een rapport van Webroot lezen we dat 15% van alle gescande malware op Windows 10-systemen gevonden werd, tegenover 63% op Windows 7. Kijken we enkel naar bedrijfspc’s, dan verkleint het verschil van 0,04 malwarebestanden per Windows 10-toestel, vergeleken met 0,08 malwarebestanden per Windows 7-pc.

De trend van meer malware op Windows 7-machines geldt zowel voor particuliere gebruikers als binnen bedrijven. Er werden minder malwarebestanden gescand in 2017 vergeleken met 2016, toch zijn de resultaten frappant wanneer je beide besturingssystemen vergelijkt. 15% van alle gescande malware werd op Windows 10-systemen gevonden, tegenover 63% op Windows 7.

Marktaandeel

Het grote verschil wordt nog frappanter wanneer je weet dat 54% van alle geteste toestellen Windows 10-devices zijn, tegenover 33% Windows 7. De overige systemen zijn Windows 8 (8%), Vista (1%) en XP (1%).

Wanneer we naar zakelijke gebruikers kijken, wordt het verschil kleiner met 0,04 malwarebestanden per Windows 10-toestel, vergeleken met 0,08 malwarebestanden per Windows 7-pc. Webroot laat in zijn rapport weten dat ondanks dat Windows 10 niet alle veiligheidsproblemen oplost, het een stap in de goede richting is. Gecombineerd met geavanceerde endpointbeveiliging dat gedragdanalyse en machine learning toepast kan een Windows 10-machine heel wat cyberaanvallen weren.

Licentiepakket

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle Windows 10-licenties de volledige beveiligingssuite hebben. Windows Defender Advanced Threat Protection, een cloud-gebaseerde malwaredetectietool, is niet beschikbaar voor thuisgebruikers en kleine bedrijven. Pas vanaf een E5-volume licentiedeal zit het pakket er standaard in.

Volgens cijfers van Microsoft gebruikt 18% van Windows 7-gebruikers de meegeleverde Windows Defender, tegenover 50% bij Windows 10-gebruikers.