Box zet ondersteuning Windows en Windows Phone-apps stop

Cloudaanbieder Box is gestopt met de apps voor Windows 8, Windows 10 en Windows 10 Mobile. De beslissing werd afgelopen november al aangekondigd, maar zonder veel bombarie. Nu is de beslissing echter ook doorgevoerd en is het niet langer mogelijk om de app te gebruiken.

Op de forums van Box lazen we destijds de volgende aankondiging over de beslissing.

“Per 1 maart 2018 biedt Box niet langer ondersteuning voor Box for Windows Phone, Box for Windows 8 of Box for Windows 10-applicaties. We zullen deze drie specifieke Box for Windows-apps niet langer ondersteunen, om onze focus op de kernapps voor mobiel en desktop te verbeteren.”

Volgens Box zelf is deze beslissing dus genomen om de aandacht te kunnen verleggen op andere apps en toepassingen. Er is wel algemene ondersteuning voor Windows 8 en Windows 10 en daar blijft men de site voor door ontwikkelen.

Nu is de beslissing om te stoppen met de Windows-apps daadwerkelijk doorgezet. Voor klanten die voorheen gebruik maakten van de Windows-apps, heeft men al een belangrijke tip: het gebruiken van de mobiele apps voor iOS of Android. Anders is het mogelijk om de Box te blijven gebruiken via Box Sync of de Box Drive Public Beta.

Box lanceerde al in 2013 een app voor Windows Phone. Daarnaast kwam men in 2015 met een UWP-app voor Windows 10 en Windows 10 Mobile.