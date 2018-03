Microsoft rolt Edge ook naar Android- en iOS-tablets uit

Microsoft heeft dan wel Windows Phone opgegeven, dat wil niet zeggen dat het bedrijf dan helemaal stopt met mobiele technologie. Daartoe lanceert het nu browser Edge voor Android-tablets en Apple’s iPads. De app is te downloaden in Google Play en de App Store van Apple.

Afgelopen oktober lanceerde Microsoft al een previewversie van Edge voor Android en iOS. Een maand later kwam er een nieuwe release, die alleen op telefoons werkte. De afgelopen paar maanden heeft het bedrijf proeven uitgevoerd op grotere Android en iOS-apparaten en nu is men dus klaar om Edge breder uit te rollen.

Edge breder beschikbaar

Microsoft heeft vandaag de blog uit november van een update voorzien. Daaraan heeft het de volgende toevoeging gedaan:

“Nu kan je op al je apparaten van je favoriete functies in Microsoft Edge, waaronder Favorieten (en roaming favorieten), Leeslijst, Nieuw Tabblad, Leespagina, Roaming Wachtwoorden, genieten. En, wat Microsoft Edge echt uniek maakt, is de mogelijkheid om verder te gaan op je computer. Dus je kunt een webpagina van je smartphone direct op je laptop openen. We kijken ernaar uit om de komende tijd in toekomstige updates meer functies en verbeteringen naar Microsoft Edge voor iOS en Android te brengen, dus blijf vooral feedback geven!”

Microsoft zet vooral in op de mogelijkheid om een pagina te openen op je mobiel, en vervolgens op je computer verder te gaan op die pagina. Daarvoor is het wel nodig om de Windows 10 Fall Creators Update op je computer te hebben, die afgelopen oktober vrijgegeven werd.