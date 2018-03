Mozilla komt met Facebook Container om je privacy te beschermen

Als eerste grote merk kondigde Mozilla aan dat het voorlopig zou stoppen met adverteren op Facebook. Dat naar aanleiding van het schandaal dat ontstond door Cambridge Analytica en de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers die dat bedrijf misbruikte. Nu is Mozilla ook de eerste die een speciale tool heeft ontwikkeld, die voorkomt dat Facebook je browse-activiteit kan volgen en vastleggen.

Het gaat om een add-on die door Mozilla is ontwikkeld voor Firefox. Volgens het bedrijf maakt die het “veel moeilijker” voor Facebook om te volgen of je nou op de site zit of niet. Mozilla zou al enige jaren aan een dergelijke technologie gewerkt hebben, maar de ontwikkeling ervan versneld hebben naar aanleiding van een “groeiende vraag naar tools die helpen de privacy en veiligheid” te vergroten.

Al je gedrag volgen

De meeste mensen zijn zich er wel van bewust dat, als ze op Facebook zitten, ze bepaalde gegevens afstaan. Zo worden likes gevolgd en zaken als de relatiestatus. Die data verkoopt Facebook door aan adverteerders, die hun activiteiten erop aanpassen. Wat minder mensen zich realiseren, is dat Facebook ook op vele websites een like- en deelknop heeft. Daarmee volgt het precies op dezelfde manier het internetgedrag.

Met de add-on, die binnen Firefox geïnstalleerd kan worden, wordt het Facebook-profiel afgescheiden van de rest van je browse-activiteiten. Zodoende kan je dus Facebook gebruiken, zonder dat er met de andere sites die je bezoekt een dataprofiel van je gemaakt wordt.

Hoe het werkt

Zoals de naam al suggereert, is de Facebook Container in feite niets meer dan een container. Dat houdt in dat als je Facebook bezoekt, dat los van de rest van je browser gebeurt. Kortom: als je de extensie installeert, worden alle Facebook-cookies en data verwijderd. Als je vervolgens naar die site surft, maakt Mozilla er een losstaand, blauwgekleurd tabblad van.

Als je vervolgens naar een andere site volgt, kan je daar geen gebruik maken van bijvoorbeeld een like- of deelknop. Ook is het plaatsen van opmerkingen in een Facebook-venster op een andere site niet meer mogelijk. Daarmee voorkomt Mozilla dus op meerdere manieren dat ongewenst data verzameld kunnen worden en positioneert het Firefox wederom als een browser die staat voor privacy en veiligheid.