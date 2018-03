Veiligere iOS 11.3 komt binnenkort naar iPhones en iPads

Het lijkt erop dat Apple er bijna klaar voor is om de nieuwste versie van zijn mobiele besturingssysteem vrij te geven; iOS 11.3. De software brengt vermoedelijk onder meer extra informatie over de batterij van je apparaat en dan vooral de status ervan met zich mee. Op die manier speelt Apple in op de vraag die ontstond naar aanleiding van problemen met de accu van oudere iPhones.

Volgens kenners onthult Apple deze week nog zijn nieuwste versie van iOS 11.3 en rolt het die op zeer korte termijn uit naar iPhones en iPads. Helemaal zeker is dat nog niet, maar de kans is wel vrij groot, vooral nu het bedrijf net een presentatie heeft gehouden waarin het nieuwe iPads heeft onthuld.

De updates

Apple iOS 11.3 brengt onder meer een aantal nieuwe functies met zich mee. Het gaat dan vooral om een functie waarmee gebruikers meer inzicht krijgen in de prestaties en de levensduur van hun batterij. Als die erop achteruit gaat, krijgen gebruikers daar voortaan bericht over en zijn er enkele tips om de batterijduur te verbeteren.

Ook geeft iOS 11.3 een duidelijke melding als het echt nodig is om de batterij te vervangen. Daarmee reageert Apple op een controversie die enkele maanden geleden ontstond. Toen kwamen mensen erachter dat Apple vanaf iOS 10.2.1 bewust sommige processoren terugschakelde, als de batterij van een telefoon minder goed presteerde.

Daarmee voorkwam Apple naar eigen zeggen dat de toestellen zomaar ineens uit zouden vallen en werden de apparaten ook niet altijd langzamer. Het processorvermogen werd vooral dynamischer gemaakt, waarmee Apple soms de belasting op een oudere of bijvoorbeeld extreem koude accu wat verlichtte. Het bedrijf uit Cupertino stelde daarmee te zorgen voor een langere levensduur, maar het kwam het alsnog op kritiek te staan.

Andere updates die naar iOS 11.3 komen, zijn nieuwe animojis (waaronder een leeuw) en wat verbeteringen voor Apple Music.