AIRI-infrastructuur van Pure Storage voor grootschalige AI-toepassingen

Pure Storage kondigt AIRI aan, een kant en klare infrastructuur die ontwikkeld is voor grootschalige kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen. Hiermee moeten cloud-, enterprise- en overheidsorganisaties in staat zijn om sneller inzichten te krijgen voor het leveren van innovaties. Om dit te realiseren werkt Pure Storage samen met Nvidia.

Het bedrijf geeft aan dat AI een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij het innoveren op productniveau en het veranderen van de activiteiten van een enterprise. Volgens Gartner zal 80 procent van de organisaties in 2020 AI inzetten. Een IT-infrastructuur met te weinig rekenkracht, opslagcapaciteit en snelheid dient in dat geval als een obstakel. Met AIRI belooft Pure Storage een infrastructuur die de kracht van AI benut.

Techniek en mogelijkheden

AIRI wordt aangedreven door Pure Storage FlashBlade en vier Nvidia DGX-1 supercomputers. FlashBlade is een opslagplatform voor moderne analytics en AI, terwijl de supercomputers dankzij Nvidia Tesla V100 GPU’s vier petaFLOPS aan performance realiseren. Deze systemen worden met elkaar verbonden door middel van Arista 100GbE-switches, waarbij de GPUDirect RDMA-ondersteuning er voor de trainingsprestaties is. AIRI wordt ondersteund door de Nvidia GPU Cloud deep learning stack en Pure Storage AIRI Scaling Toolkit.

De AI-in-a-Box brengt data-architecten en AI-specialisten op basis van data sneller tot nieuwe inzichten. Waar het proces voorheen nog wel eens enkele weken of maanden in beslag nam, komen er nu binnen enkele uren nieuwe inzichten. Pure Storage-CEO Charles Giancarlo noemt AI een fantastisch potentieel voor het ondersteunen van de mensheid. Hij ziet dat AI de mogelijkheid biedt om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Zo zullen autonome voertuigen naar verwachting tienduizenden levens redden en leiden wetenschappelijke doorbraken tot preventieve gezondheidszorg.

AIRI is per direct verkrijgbaar via geselecteerde verkooppartners. Op de website van Pure Storage biedt het bedrijf de mogelijkheid om in contact te komen voor de verkoopopties. Op 9 mei vindt er een webinar over de oplossing plaats.