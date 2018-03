Nvidia en ARM lanceren deep learning voor IoT-projecten

Nvidia heeft op zijn GPU Technology Conference (GTC) een samenwerking aangekondigd met ARM om zijn Deep Learning Accelerator-architectuur te integreren in Project Trillium. Nvidia wil met deze samenwerking ontwikkelaars de kans geven om AI te integreren in hun System-on-Chip (SoC).

Op GTC18 heeft de GPU-gigant laten weten dat de Nvidia Deep Learning Accelerator-architectuur (NVDLA) naar ARM’s Project Trillium komt. Die laatste moet de standaardchip worden voor machine learning in mobiele of IoT-apparaten.

Project Trillium

Hoewel de naam, Project Trillium doet vermoeden dat het om een geheimzinnig project gaat, heeft ARM al wel een aantal prestaties en features gedeeld. Zo is er de ARM ML processor en de ARM OD processor. Die eerste is van de grond af aan opgebouwd en gebaseerd op de schaalbare ARM ML-architectuur. Voor mobiele computing realiseert de chip meer dan 4,6 triljoen bewerkingen per seconde. ARM ML levert twee tot vier keer de real-world doorvoer.

De ARM OD is ontworpen om mensen en objecten te identificeren. Dit gebeurt door middel van real-time detectie met full-HD processen bij 60 frames per seconde. Deze chip zou de prestaties van digitale signaalprocessoren tot 80 keer overtreffen.

NVDLA en Xavier

Nvidia gaat de open source NVDLA integreren in ARM’s Project Trillium voor machine learning. NVDLA is gebaseerd op Nvidia Xavier, volgens de GPU-specialist de ‘meest krachtige autonome SoC’. Nvidia wil hiermee een gratis, open architectuur promoten die een standaard zet voor deep learning-chipdesigns.

Nvidia CEO Jensen Huang: “Onze samenwerking met ARM moet ervoor zorgen dat honderden chipbedrijven de kans krijgen om deep learningtechnologie te integreren in hun ontwerpen.” ARM, gekocht door het Japanse Softbank in 2016 voor 34,5 miljard dollar, wil tegen 2035 meer dan één triljoen IoT-devices geconnecteerd zien.