NL-ix bereikt mijlpaal met piekverkeer van 2 terabytes per seconde

NL-ix laat aan Techzine weten dat het Europese piekverkeer van de interconnect exchange de 2 terabytes per seconde (Tbps) heeft gehaald. Dit komt mede door de uitbreiding van NL-ix in Denemarken. Enkele maanden na de lancering behaalt de exchange daar een piekverkeer van 100 Gbps.

Naar eigen zeggen is NL-ix daarmee de eerste ix in de regio Kopenhagen die dat niveau dataverkeer bereikt. Het bedrijf merkte in deze regio twee ontwikkelingen op. Zo kent Kopenhagen een snel groeiend aantal lokale netwerken die dataverkeer uitwisselen. Daarnaast merkt NL-ix dat content uit heel Europa naar deze regio stroomt. Het bedrijf wil onderscheidend zijn door toegang te bieden tot lokale peers en honderden netwerken over heel Europa. Een meerderheid van die netwerken is beschikbaar met Round Trip Delay van 15ms.

Denemarken wordt door NL-ix dan ook als een potentiële internethub voor de Scandinavische landen en als een groeimarkt gezien. Dit vanwege de strategische ligging, de investeringen van de hyper-scalers en de nieuwe kabels die op Esbjerg landen.

Rol

NL-ix beschikt in totaal over 670 aangesloten netwerken. De operator biedt een netwerkinfrastructuur met lage latentie die 15 landen, 25 grootstedelijke gebieden en 116 datacenters met elkaar verbindt. Het streven van dit jaar is om voet aan de grond te krijgen in een aantal regio’s buiten Nederland. Met uitbreiding van de activiteiten in Denemarken is de eerste horde genomen.

Binnen Europa is NL-ix een belangrijke speler op het gebied van interconnection. Zo zagen we eerder dat het internetknooppunt 9 ms van Amsterdam naar Parijs realiseert, 6 ms van Amsterdam naar Frankfurt en 35 ms van Marseille naar Stockholm. Met de onlangs aangekondigde tool Network Health Monitor geeft NL-ix aan de hand van kleurcoderingen een indicatie van de status van netwerken die de belangrijkste grootstedelijke gebieden van Europa met elkaar verbinden. Zo moeten de feiten aantonen dat er ook daadwerkelijk een stabiel, low-latency netwerk is.