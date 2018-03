Oracle krijgt in hoger beroep alsnog gelijk in zaak tegen Google

Oracle heeft, in een zaak tegen Google, gelijk gekregen van het Amerikaanse hof van beroep. Het bedrijf wilde een schadevergoeding van zo’n negen miljard dollar zien voor het oneigenlijk gebruik van Java bij de ontwikkeling van besturingssysteem Android, maar kreeg geen gelijk van een Amerikaanse rechter. In hoger beroep is die beslissing echter teruggedraaid.

De zaak werd in 2010 aangespannen en draaide om de vraag hoeveel auteursrecht er geclaimd kon worden rond de Java-programmeertaal. Google maakte daar gebruik van bij het ontwerpen van Android, dat op veruit de meeste smartphones wereldwijd draait. Oracle wilde royalty’s van Google zien en dat weigerde het bedrijf. Dat vond namelijk dat het Java zou moeten kunnen gebruiken zonder daar extra voor te hoeven betalen.

Mogelijke schadevergoeding

De vraag is nu hoeveel geld Google Oracle nog moet betalen voor het gebruik van Java. Daarvoor heeft het hof van hoger beroep de zaak doorverwezen naar een rechter in San Francisco. Beide technologiebedrijven komen daar wederom tegenover elkaar te staan en daar zal een beslissing gemaakt worden.

“We vinden het erg jammer dat de rechtbank het besluit van de jury, dat Java vrij in gebruik is voor iedereen, teruggedraaid heeft,” aldus Google-woordvoerder Patrick Lenihan in een statement tegenover Reuters. “Dit soort beslissingen zullen apps en online diensten duurder maken voor de gebruikers.”

Oracle’s advocaat Dorian Daley is het daar echter niet mee eens. “De beslissing van het hof van beroep onderstreept de fundamentele principes van het auteursrecht en laat zien dat Google de wet overtreden heeft. Middels deze beslissing worden zowel makers als consumenten beschermd tegen het overtreden van hun rechten.”

Wanneer de Amerikaanse rechter precies een besluit neemt over de schadevergoeding is nog niet bekend.