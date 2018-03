In 2017 verschenen er 16 typen malware per minuut

In 2017 verschenen er elke minuut zestien verschillende nieuwe soorten malware. Dat is een nieuw negatief record, want nooit eerder verschenen er zoveel nieuwe typen malware voor computers als vorig jaar. In totaal detecteerde securitybedrijf G Data maar liefst 8,4 miljoen nieuwe typen.

Dat meldt het bedrijf in een blog, geschreven door woordvoerder Ralf Benzmüller. Begin 2017 werd nog de verwachting uitgesproken dat er in 2017 zo rond de 7,41 miljoen nieuwe soorten malware zouden worden gemaakt. Maar halverwege het jaar bleek dat het tempo waarin nieuwe malware verscheen, boven verwachting hoog lag. In totaal telden experts van G Data 8.400.058 typen nieuwe malware.

Vooral veel ransomware

“De meest opvallende en ernstige bedreiging voor computers is ransomware. Dat zal voorlopig niet veranderen”, schrijft Benzmüller. “Duidelijk is dat de toename van ransomware achter blijft bij de toename van adware en zogenaamde Coin Miners die de rekenkracht van de computer misbruiken om cryptovaluta te stelen.”

In de toekomst zijn dergelijke typen malware vermoedelijk dus de grootse, maar vooralsnog blijft het ransomware waar de meeste aanvallers aan sleutelen. De trend wijst er wel op dat steeds meer kwaadwillenden bezig zijn met het ontwikkelen van coin miners of adware, waarmee zonder dat de gebruiker ervan bewust is, gebruik kan worden gemaakt van een geïnfecteerde computer.

“Door de enorme impact van gijzelsoftware is het toch van groot belang om je pc en bestanden ertegen te beschermen”, waarschuwt Benzmüller. Uiteraard is het advies dus om je besturingssysteem zo vaak mogelijk te updaten, programma’s van updates te voorzien en beveiligingssoftware te installeren die proactief helpt beschermen tegen aanvallers.