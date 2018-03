‘Cloud leidt tot nieuwe eisen voor firewalls’

Barracuda Networks laat aan Techzine weten over een onderzoek onder 600 IT-professionals die verantwoordelijk zijn voor cloud-omgevingen. Hierin stelt het bedrijf vast dat de cloud ervoor zorgt dat de rol van de firewall verandert. Integratie met de cloud is inmiddels een absolute vereiste voor een moderne firewall, evenals een prijsstructuur die past bij inzet van de cloud. Naar aanleiding van de het onderzoek schreef Barracuda het rapport Firewalls and the Cloud.

Ruim acht op de tien (83 procent) respondenten is bezorgd over het gebruik van traditionele firewalls in de cloud. Daarvan zegt 39 procent dat de traditionele prijs- en licentiestructuren niet geschikt zijn voor de cloud, terwijl 34 procent zegt dat het gebrek aan integratiemogelijkheden verdere automatisering van de cloud afremt. Dit zijn de twee belangrijkste zorgen rond traditionele firewalls in combinatie met de cloud.

Voor 74 procent is integratie met tools voor beheer, monitoring en automatisering van de cloud het belangrijkste voordeel van cloud firewalls. Op de tweede plaats komt met 59 procent eenvoudige uitrol en configuratie door cloud ontwikkelaars. Daarnaast heeft 93 procent van de organisaties die gebruikmaken van DevOps, DevSecOps of CI/CD (continuous integration/continuous deployment) problemen ervaren bij het integreren van security in de ontwikkelmethodes.

Conclusie

Alain Luxembourg, territory manager Nederland van Barracuda, legt uit dat vooral grote organisaties vragen en zorgen hebben over hoe zij moeten omgaan met security binnen hun cloud projecten. Voor organisaties die gewend zijn aan een traditionele datacenterarchitectuur betekent een migratie naar de cloud dat ze anders moeten gaan nadenken over beveiliging. Door security tools voor de publieke cloud te gebruiken, kan een organisatie beter beveiligd zijn dan toen ze puur on-premise opereerden. Luxembourg sluit zijn statement af met de mededeling dat een firewall ontworpen voor de cloud een absolute vereiste is indien organisaties migreren naar een software-defined WAN (SD-WAN) infrastructuur.