Kwart slachtoffers DDoS-aanvallen denkt onbedoeld slachtoffer te zijn

Een kwart van de bedrijven die te lijden hebben gehad onder een DDoS-aanval, stelt dat ze waarschijnlijk onbedoeld het slachtoffer zijn geworden. Dat stelt Kaspersky Lab vandaag op basis van onderzoek onder slachtoffers van DDoS-aanvallen. 27 procent van de bedrijven stelde te geloven een “onschuldige omstander” te zijn.

Daarmee zou geconcludeerd kunnen worden dat alle bedrijven mogelijk slachtoffer worden van een DDoS-aanval en dat het voor werkelijk iedereen van groot belang is om maatregelen te treffen om dit te voorkomen. DDoS-aanvallen kunnen de online activiteiten van bedrijven helemaal stilleggen en vormen daarmee een bedreiging voor de veiligheid.

Weinig zorgen

Opmerkelijk is dat, ondanks die 27 procent, maar liefst 28 procent van de bedrijven geen specifieke maatregelen neemt om zichzelf te wapenen tegen een mogelijke DDoS-aanval. Dat komt omdat ze geloven dat ze waarschijnlijk niet het slachtoffer zullen worden van zo’n aanval.

Dat gevoel lijkt misplaatst te zijn, want van de bedrijven die aangaf in de afgelopen twaalf maanden te maken te hebben gehad met een cyberaanval, stelde 44 procent dat het om een DDoS-aanval ging. Dat is meer dan een jaar ervoor, want in 2016 was 25 procent van de bedrijven daarvan overtuigd.

“Bedrijven kunnen geen ‘het zal mij vast niet overkomen’ mentaliteit hebben als het aankomt op DDoS-aanvallen, maar een zorgwekkend groot aantal organisaties neemt die houding toch in,” stelt David Emm, beveiligingsonderzoeker bij Kaspersky Lab. “Dat terwijl het landschap tegenwoordig drastisch veranderd is en de dreigingen zijn toegenomen.”

“Gezien het aantal aanvallen dat afgelopen jaar plaatsvond op verschillende bedrijven, moeten bedrijven verantwoordelijkheid nemen als het aankomt op de cybersecurity. Niemand is veilig voor DDoS-aanvallen.”