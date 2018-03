Facebook aangeklaagd naar aanleiding van verzamelen belgeschiedenis Android-gebruikers

Facebook bleek jarenlang de bel- en berichtenbeschiedenis van Android-apparaten verzameld te hebben. Het bedrijf deed dat via de Messenger en Lite-app. Volgens het sociale netwerk was daar nooit een geheim van gemaakt, maar toch wordt het nu in de Verenigde Staten aangeklaagd.

Persbureau Reuters stelt dat Facebook in California is aangeklaagd door drie gebruikers, die dat namens alle getroffenen doen. De aanklagers willen uiteindelijk een schadevergoeding krijgen van het sociale netwerk, maar de vraag is nog even of dit inderdaad een massazaak mag worden of niet. Een Amerikaanse rechter moet daarvoor eerst beslissen of er genoeg mensen getroffen zijn.

Dataverzameling door Facebook

Volgens Facebook heeft het de belgeschiedenis en berichtengeschiedenis nooit verkocht. Het verzamelde de gegevens naar eigen zeggen alleen om zo gericht mogelijk suggesties te kunnen doen voor vriendschapsuggesties. Gebruikers moesten verder expliciet toestemming geven voor de verzameling van de gegevens en dat maakt volgens het sociale netwerk dat er niets aan de hand is. Toch is het de vraag of dat genoeg is voor de consumenten die deze zaak aangespannen hebben.

Voor het sociale netwerk is de zaak mogelijk het volgende probleem waar het mee te maken krijgt. Wereldwijd ligt het nu onder nauw toezicht, en willen overheden kijken of het sociale netwerk van Mark Zuckerberg wel genoeg doet om de privacy van gebruikers te beschermen. Die vraag rees op nadat uitlekte dat Cambridge Analytica de gegevens van vijftig miljoen Facebook-gebruikers verzameld bleek te hebben om verkiezingsuitslagen te beïnvloeden.

Als gevolg van de problemen en onderzoeken, daalden de aandelen van Facebook zo’n 14 procent in waarde en werd het bedrijf in één klap 75 miljard dollar minder waard.