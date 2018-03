MMD maakt 27-inch QHD-monitor Philips 272B8QJEB beschikbaar

MMD laat aan Techzine weten over de introductie van zijn nieuwe Philips QHD-monitor van 27-inch, de Philips 272B8QJEB. Deze is ontworpen voor businessgebruikers die gefocust zijn op prestaties. Bij zijn reeks 27-inch monitoren zet MMD kijkgemak, slimme ergonomische features en milieuvriendelijke oplossingen centraal.

De 272B8QJEB bevat W-LED-panelen voor het leveren van hoge prestaties en het weergeven van veel pixels. Het Quad HD-scherm heeft een resolutie van 2560 x 1440 pixels voor heldere beelden met natuurlijke sRGB-kleuren. Het scherm van 10-bit, gecontroleerd door een interne beeldprocessor van 12-bit, levert 1,07 miljard kleuren. Zo moeten er rijkere, intensere beelden ontstaan die een vooruitgang zijn ten opzichte van de 16 miljoen kleuren die geproduceerd worden door traditionele schermen van 8-bit.

Dankzij de verschillende connectiviteitsopties moet de monitor geschikt zijn voor elke zakelijke omgeving. De aanwezige aansluitingen zijn: de DisplayPort 1.2, het analoge VGA naar het digitale DVI-Dual Link en HDMI. Hierbij is een dataoverdracht tot 5.0 gbit/sec op te zetten, dankzij de SuperSpeed USB 3.0-technologie. Daarnaast beschikt de monitor over twee ingebouwde luidsprekers van 2 watt, een ingang voor hoofdtelefoons en een open plek op de standaard voor het plaatsen van bijvoorbeeld een smartphone en pennen.

Ergonomie en beschikbaarheid

MMD voorziet de monitor van een aantal opties voor comfortabele ergonomie. Eén daarvan is de EasyRead Mode, waarbij het lijkt alsof er van papier af gelezen wordt. We treffen ook een flexibele SmartErgoBase aan, die is ontworpen om het scherm naar voorkeur in hoogte aan te passen, te zwenken, kantelen en draaien. Door het IPS-scherm en zijn kijkhoeken van 178 graden, kan de gebruiker vanuit allerlei hoeken naar het scherm kijken. De 272B8QJEB beschermt de ogen door flicker-free-technologie en de LowBlue Mode te combineren. Die laatste modus vermindert potentieel schadelijke blauwe lichtstralen. MMD wil door minder oogvermoeidheid en betere beelden de gebruiker beter op zijn werk laten focussen en langer laten doorwerken zonder dat het de ogen schaadt.

De nieuwe monitor is per direct verkrijgbaar. Voor de 272B8QJEB geldt een adviesprijs van 269 euro.