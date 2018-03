Boeing bevestigt malware-aanval WannaCry

Nadat deze week rapporten naar buiten werden gebracht dat Boeing het slachtoffer was geworden van de WannaCry ransomware, heeft het bedrijf dat nu bevestigd. Maar het bagatelliseerde de productie-impact van de aanval en noemde het een ‘beperkte inbreuk’ van malware.

Boeing liet in een verklaring volgens ZDNet.com weten dat het centrum voor cyberbeveiligingsoperaties slechts een “beperkte inbreuk” van malware had ontdekt in een klein aantal van zijn systemen. Het zou zijn opgelost en voor het bedrijf geen grote gevolgen hebben.

“Een aantal artikelen over storingen als gevolg van malware zijn overdreven en onnauwkeurig,” vertelde Linda Mills, vice-president van de commerciële vliegtuigcommunicatie van Boeing. “Onze hub voor cyberbeveiligingsoperaties heeft een beperkte inbreuk van malware gedetecteerd die een klein aantal systemen trof. Er zijn correcties toegepast en dit veroorzaakt geen productie- of leveringsprobleem.”

De geruchten dat Boeing was getroffen door een virus veroorzaakte wereldwijde paniek. Het nieuws verspreidde zich nadat de vliegtuigchef-hoofdingenieur Mike VanderWel van het bedrijf een memo had rondgestuurd aan personeel waarin hij aangaf dat “alle hens aan dek” nodig waren.

Naar verluidt voegde hij eraan toe dat hij bezorgd was dat het virus apparatuur zou raken die wordt gebruikt bij functionele tests van vliegtuigen die klaar zijn om te worden uitgerold en mogelijk worden ‘verspreid naar vliegtuigsoftware’.

De WannaCry ransomware infecteerde in 2017 meer dan 300.000 pc’s bij grote organisaties over de hele wereld. De National Health Service van het Verenigd Koninkrijk was een van de meest prominente slachtoffers van de aanval.