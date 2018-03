Facebook stopt gericht adverteren via data van derden

In een poging een deel van de kritiek af te leiden, stopt Facebook vandaag met een optie waarmee derde partijen gegevens van gebruikers kunnen benutten om gericht advertenties te tonen. Daarmee hoopt Facebook privacyorganisaties tegemoet te komen die al langere tijd kritiek hierop hadden.

“We willen adverteerders laten weten dat we stoppen met Partner Categories. Dit product staat derden toe om hun targeting direct via Facebook te doen. Ondanks dat deze praktijk gemeengoed is binnen de industrie, geloven we dat deze stap, die we de komende zes maanden geleidelijk zullen doorvoeren, zal helpen om de privacy van mensen op Facebook te beschermen”, schrijft het sociale netwerk in een aankondiging.

Advertenties van derden

Het was vrij eenvoudig voor partijen om, met behulp van extra data van derde partijen, gericht te adverteren op Facebook. Partijen als Experian en Acxiom konden hun klanten offline data leveren, zoals bijvoorbeeld informatie over aankopen van consumenten, om zo gerichter advertenties weer te geven.

Een voorbeeld dat The Verge geeft, ligt in Pepsi. Dat bedrijf heeft informatie, waaronder e-mailadressen, waarmee het zijn klanten in elk geval deels kent. Die informatie vult het aan met data van derde partijen, zoals Experian, dat aankoopinformatie en andere waardevolle consumentendata verzamelt. Door die data te koppelen binnen Partner Categories, is het mogelijk om zeer gericht advertenties weer te geven.

Niet de info van Cambridge Analytica

Overigens merkt Recode wel op dat Partner Categories niet het deel van de site was, waar Cambridge Analytica zich toegang kon verschaffen tot de gegevens van vijftig miljoen consumenten. Die firma kreeg data via een ontwikkelaar die de gebruiksvoorwaarden van Facebook negeerde en zonder expliciete toestemming van gebruikers informatie verzamelde.

Toch ziet Facebook vermoedelijk een toekomstig privacyschandaal hierin en om dat voor te zijn, stopt het alvast met deze categorie van adverteren. Een slimme zet, want de schandalen rond Cambridge Analytica deden het bedrijf al vele miljarden in waarde dalen.