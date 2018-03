Ziggo ondanks krimpende markt voor het eerst marktleider in vaste telefonie

Voor het eerst heeft Ziggo meer klanten in de markt van vaste telefonie dan KPN. Ziggo heeft een marktaandeel van 41,9 procent en is daarmee de nieuwe marktleider. KPN doet het ook nog goed, met een aandeel van 41,4 procent, waarmee het verschil tussen de twee bedrijven minimaal is.

Dat meldt Telecompaper vandaag in de nieuwste editie van zijn Dutch Fixed Telephony Market-rapport. In datzelfde rapport meldt men dat de markt voor vaste telefonie wederom gekrompen is. In het vierde kwartaal van 2017 was er nog een omzet van 247 miljoen euro, vijf miljoen euro minder dan en jaar ervoor.

Krimp zet door

De verwachting van Telecompaper is dat de krimp doorzet. In 2018 zou de markt nog eens 6,9 procent inleveren. Ook verwacht men dat die krimp tot en met 2022 gemiddeld 6,6 procent per jaar bedraagt. Dat komt omdat steeds meer bedrijven overschakelen op andere vormen van telefonie.

Die beweging valt ook terug te zien in het aantal aansluitingen voor vaste telefonie. In het vierde kwartaal van 2017 daalde dat aantal met 1 procentpunt. Daarmee telde de Nederlandse markt voor vaste telefonie aan het einde van het jaar nog 6,095 miljoen aansluitingen. Het aantal digitale lijnen kwam uit op 5,57 miljoen – iets minder dan een kwartaal daarvoor.

Begin 2009 was er voor het eerst een groeiende markt van vaste telefonie, door de groei van het aantal triple play pakketten dat werd aangeboden. Binnen die pakketten worden (VoIP-)telefonie, internet en televisie aangeboden. Maar sinds eind 2015 neemt het aantal pakketten weer gestaag af.