Facebook sloeg verwijderde video’s toch op

Het zijn zware tijden voor ’s werelds grootste sociale netwerk. Facebook kwam in opspraak nadat bleek dat Cambridge Analytica de gegevens van vijftig miljoen gebruikers verzameld had. Daarnaast bleek niet veel later dat het sociale netwerk via de Messenger-app bel- en berichtengeschiedenis verzamelde. Nu blijkt dat het ook video’s die niet gepubliceerd zijn maar wel via de site opgenomen, bewaard zijn gebleven.

Dat meldt New York Magazine vandaag. Het blad ontdekte in de digitale archieven die eenvoudig via de site van Facebook te downloaden zijn, dat er ook mappen waren met video’s die niet bedoeld waren voor publicatie. Een woordvoerder van Facebook bevestigt het nieuws en stelt dat er intern onderzoek gedaan wordt.

Video’s met de webcam opnemen

Het heeft er alle schijn van dat er geen kwade opzet is geweest. Vroeger was het binnen Facebook mogelijk om video’s op te nemen met de webcam van een laptop of computer. Zodra je dan stopte met het opnemen, kreeg je de optie de video opnieuw te filmen. Diverse gebruikers melden dat die weggegooide video’s bewaard zijn gebleven. Of dat bij iedereen is gebeurd, is niet helemaal zeker.

In een reactie laat Facebook weten dat het denkt al te weten wat er aan de hand is. Maar: “We hebben gehoord dat sommige gebruikers, als ze hun archief downloaden, oude video’s zien, die niet in hun profiel of activiteitenlogboek te zien zijn. We doen nog onderzoek.”

Aanhoudende kritiek

De kritiek die momenteel op Facebook geleverd wordt is niet mals. Het sociale netwerk van Mark Zuckerberg heeft te maken met veel verschillende partijen die oproepen tot het verwijderen van gebruikersaccounts. Daarnaast zijn er bedrijven die hun pagina’s offline halen en doen overheden onderzoek of het sociale netwerk wel genoeg gedaan heeft om de privacy van gebruikers te beschermen.

Als gevolg daarvan daalden de aandelen flink in waarde. Waar ze op 16 maart nog 185 dollar per stuk waard zijn, is dat nu nog maar 153 dollar per aandeel.