Eerste benchmarks Samsung Galaxy Note 9 lijken bekend

Omdat Samsung net een maand gelden de Galaxy S9 en S9 Plus uitgebracht heeft, verwachten we voorlopig een nieuwe apparaten meer van het bedrijf. Maar toch wordt er al hard gewerkt aan de volgende toptelefoon: de Galaxy Note 9. Daarvan zijn vandaag de eerste benchmarks uitgelekt.

De resultaten verschenen op de site van Geekbench. Daar vinden we een Samsung-apparaat met de codenaam SM-N960U terug. Het lijkt erop dat het daarbij gaat om de Galaxy Note 9. Het toestel heeft namelijk een Qualcomm Snapdragon 845-processor, zes gigabyte aan werkgeheugen en draait op Android 8.1.

De resultaten

De benchmark toont scores voor zowel de single als de multi-core processing. Het lijkt erop dat die prestaties snel zijn, maar nog niet zo snel als de Galaxy S9. Gek is dat niet, want de telefoon is nog lang niet klaar voor release. Samsung zal dus nog een paar maanden werken aan de verbetering van het apparaat en de prestaties zullen er alleen maar op vooruit gaan.

Samsung werkt naar het schijnt hard aan de integratie van een vingerafdrukscanner onder het display van de Galaxy Note 9. De vraag is nog altijd of die technologie op tijd klaar is. Dat hangt vooral af van de resultaten die Samsung Display bereikt. Problematisch schijnt nog altijd de helderheid van het scherm te zijn, op de plek waar de vingerafdrukscanner zich bevindt.

De Galaxy Note 9 zal vermoedelijk over een maand of vijf gelanceerd worden. Tegen die tijd zullen de prestaties erop vooruit gegaan zijn.