Plantronics neemt voor 2 miljard dollar Polycom over

Plantronics heeft een akkoord bereikt om Polycom over te nemen voor in totaal 2 miljard dollar. Omgerekend komt dat neer op meer dan 1,6 miljard euro. De kopende partij wil zo zijn portfolio verbreden, zijn strategie versnellen, meer marktkansen benutten en de services-activiteiten uitbreiden.

Zo claimt Plantronics dat er het breedste portfolio complementaire producten en diensten in het globale communicatie- en samenwerkingsecosysteem ontstaat. Door de positie van Polycom in de spraak- en videosamenwerking moet ook Plantronics’ visie voor het leveren van nieuwe communicatie- en samenwerkingservaringen sneller uitgevoerd worden.

Daarnaast ziet de kopende partij er nieuwe kansen bij komen in de Unified Communications- en samenwerkingsindustrie, die zo’n 39,9 miljard dollar waard is. De industrie wordt aangedreven door innovatie in video en audio, waarbij groeikansen ontstaan door data analytics en insight services. In het algemeen moet Polycom dan ook de diensten van Plantronics uitbreiden, wat leidt tot een duidelijke aanwezigheid in management- en analytics services.

Voorwaarden

Het overnamebedrag bestaat uit meerdere delen. Bijna 1 miljard dollar (948 miljoen dollar) wordt uitbetaald in contanten. Er worden ook Plantronics-aandelen opgenomen in de deal. Deze vertegenwoordigen een bedrag van 358 miljoen dollar. De aandeelhouders van Polycom houden daardoor een belang van ongeveer 16 procent in het gecombineerde bedrijf over. Het overige deel, 690 miljoen dollar, komt voort uit een lening. In 2016 werd Polycom overigens nog voor 1,7 miljard gekocht door private equity-bedrijf Siris Capital.

De partijen geven aan dat de deal unaniem goedgekeurd is door beide directies. Naar verwachting vindt de afronding in het derde kwartaal van 2018 plaats. Bij het bereiken van een deal kunnen verschillende partijen nog een obstakel vormen. Hierbij valt te denken aan investeerders die dwars liggen of een autoriteit die met goedkeuring moet komen. Onder meer vrees voor baanverlies en een niet eerlijke kans voor concurrentie zijn redenen, al lijken Plantronics en Polycom met een streven van zes maanden er vertrouwen in te hebben.