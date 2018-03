Salesforce Integration Cloud verbindt databronnen voor slimme klantervaring

Salesforce kondigt de lancering van de Integration Cloud aan, die uitgerust is met verschillende diensten en tools om relevante data eenvoudiger naar boven te halen. Het maakt niet uit waar de gegevens zich bevinden. Ieder systeem, iedere klant en ieder apparaat wordt zo op een nieuwe manier verbonden. Om dit te realiseren bestaat de Salesforce Integration Cloud uit drie onderdelen.

Allereerst is er het Integration Platform, waar de recente overname van MuleSoft tot zijn recht komt. Dat platform faciliteert de bouw van applicatienetwerken die data, apps en toestellen van bedrijven met elkaar verbinden. Het maakt daarbij niet uit of de data zich in de publieke cloud of on-premise bevinden. MuleSoft blijft bouwen aan zijn eigen visie van het applicatienetwerk met zijn Anypoint-platform, dat ook de Innovation Cloud zal aandrijven.

Andere mogelijkheden

Anderzijds valt de Integration Builder onder de aankondiging. Administrators kunnen een totaalbeeld van klanten opbouwen aan de hand van al hun Salesforce-implementaties. Ook het gehele netwerk van bedrijfssystemen kan hiervoor gebruikt worden. Dat is mogelijk met enkele muisklikken, zonder dat er code aan te pas komt. Bijkomend kunnen administrators alle verbindingen tussen systemen en datasets managen langs een verenigde console.

Tot slot is er het onderdeel Integration Experiences. Door klantdata uit Salesforce automatisch te linken op nieuwe manieren, ontstaan er gepersonaliseerde klantervaringen over onder meer sales, service, marketing en commercie. Een administrator kan bijvoorbeeld de Lightning App Builder gebruiken om de commerciële bestelgeschiedenis in te voeren in de Lightning Service Console. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de interacties met de klant om te buigen naar extra verkoopkansen, zonder dat daarvoor de console verlaten wordt.

Salesforce zal de prijzen van elke Integration Cloud-feature bekendmaken zodra de algemene beschikbaarheid er is. In de aankondiging noemt het bedrijf geen specifieke lanceerdatum, waarschijnlijk omdat de overname van MuleSoft nog op afronding wacht. De onthulling vond plaats tijdens TrailheaDX, de ontwikkelaarsconferentie van Salesforce.