Nvidia bouwt Clara supercomputer voor medische beeldvorming

Nvidia is bezig met het bouwen van een supercomputer die speciaal is ontworpen om te helpen bij het steeds complexer wordende gebied van medische beeldvorming. Deze computer heeft als naam de Clara gekregen.

Nvidia onthulde dit deze week tijdens de jaarlijkse GPU Technology Conference in San Jose. Clara werd door Nvidia oprichter en CEO Jensen Huang volgens een bericht op ZDNet.com omschreven als “een datacenter-gevirtualiseerde, multimodale, multi -gebruiker, medisch computationeel medisch instrument”.

30 jaar wachten

Met ongeveer 3 miljoen instrumenten wereldwijd geïnstalleerd in ziekenhuizen en 100.000 nieuwe die er elk jaar bij komen, voorspelt Huang dat het ongeveer 30 jaar zal duren voordat de reeds geïnstalleerde apparaten wordt vervangen door opgewaardeerde apparatuur. “De vraag is hoe we dit probleem oplossen? We kunnen niet nog 30 jaar wachten om artsen deze vroege detectie te kunnen verschaffen en voor artsen om deze technologie in handen te hebben,” zei hij. “Door Clara kunnen we vrijwel elk medisch instrument virtueel upgraden.”

Volgens Huang is supercomputergebruik nu een fundamentele pijler van de wetenschap. “We hebben grotere computers nodig, en daarna hebben we weer grotere computers nodig, de wereld heeft grotere computers nodig, omdat er serieus werk moet worden gedaan, er serieus baanbrekend werk moet worden verzet. Wetenschap heeft superkrachtige computers nodig en dat is de reden waarom we superkrachtige computers bouwen.”

AI-toekomst

De afgelopen vijf jaar heeft Nvidia samengewerkt met de onderzoeks- en startup-community’s om de toekomst van AI vanuit het oogpunt van de zorg te onderzoeken.”We bevinden ons in een zeer voorspoedige tijd op het gebied van medische beeldvorming omdat alle technologie die Nvidia de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld ervoor zorgt dat we medische beeldvorming en deze instrumenten kunnen virtualiseren,” vertelde Nvidia VP van gezondheidszorg en AI-bedrijfsontwikkeling Kimberly Powell.

“We kunnen gegevens die afkomstig zijn van een 10-jaar oude machine nemen en op afstand een berekening toepassen. In essentie hebben we het vermogen om dit naar elk instrument op de planeet te brengen. En dat is precies wat Clara doet: het is echt een platform voor het uitvoeren van deze supercomputing-werklast voor medische beeldvorming.”