‘Samsung Galaxy Note 9 krijgt 3.850 mAh-batterij’

Het lijkt erop dat Samsung voor een verbeterde accu kiest bij de Galaxy Note 9. Waar zijn voorganger nog over een 3.500 mAh-accu beschikt, krijgt de nieuwe uitvoering een batterij met een capaciteit van 3.850 mAh. Dat blijkt althans uit een nieuw lek.

Dit keer komt Twitteraar Ice universe met het gerucht. Als deze berichtgeving klopt dan zou het neerkomen op een 17 procent grotere accu. Met een batterij van 3.850 mAh verslaat Samsung ook zijn eigen Galaxy S9 Plus, die beschikt over een 3.500 mAh-accu. Er bestaan overigens wel vlaggenschepen met forsere batterijen. Zo beschikt de recent onthulde Huawei P20 Pro over een 4.000 mAh-accu.

Andere details

Ice universe claimt ook dat de Galaxy Note 9 over een vingerafdrukscanner in het scherm beschikt. Over deze functionaliteit zijn al eerder berichten opgedoken. Zo meldde het doorgaans betrouwbare Korea Herald dat de smartphone met een dergelijke scanner komt. KGI-analist Ming-Chi Kuo, die ook vaak juist bericht, gaat er op zijn beurt van uit dat de functie er niet komt.

Waarschijnlijk moeten we tot augustus wachten tot we meer over de accucapaciteit en de positie van de vingerafdrukscanner weten. Doorgaans onthult Samsung dan de nieuwe Galaxy Note. Dat zou dit jaar ook het geval kunnen zijn, aangezien de Galaxy S9 in februari onthuld is. In dat geval zit er exact een halfjaar tussen beide telefoons.

In de tussentijd kunnen we nog op meerdere lekken rekenen. Zo verschenen eerder deze week nog de resultaten van een benchmark. Deze verklapt een Qualcomm Snapdragon 845-processor, zes gigabyte aan werkgeheugen en draait op Android 8.1.