SpaceX krijgt toestemming voor lancering wereldwijd internetnetwerk

De Amerikaanse FCC heeft een plan van SpaceX, om 4.425 satellieten in een baan rond de Aarde te brengen, goedgekeurd. Het idee van het Amerikaanse bedrijf is om een wereldwijd netwerk van satellieten te lanceren, die dan iedereen op de hele planeet van een internetverbinding te voorzien.

Het plan voor het wereldwijde internetnetwerk is nu dus formeel goedgekeurd, waarmee het bedrijf de komende jaren een heleboel breedbandsatellieten zal lanceren. Het plan is om in twee fasen tussen 2019 en 2024 de satellieten te lanceren. Die zullen op een afstand van tussen de 1.149 en 1.324 kilometer van de Aarde zweven.

Nog veel werk

SpaceX-voorzitter Gwynne Shotwell laat in een reactie weten dat het een belangrijke eerste stap is. “Ondanks dat we nog veel moeten doen voor deze complexe onderneming, is dit een belangrijke stap voor SpaceX, om een nieuw satellietnetwerk op te bouwen, dat de wereld van een betrouwbare en betaalbare breedbanddienst zal voorzien, en dan vooral zal helpen om diegenen die nog niet verbonden zijn te bereiken.”

Er moet nog gekeken worden naar een aantal problemen. SpaceX moet nog een manier vinden om ervoor te zorgen dat zijn netwerk niet beschadigd wordt door de grote hoeveelheid ruimteafval die in een baan rond de Aarde zweeft. Daarnaast mag het internetnetwerk niet voor verstoring van radiotelescopen zorgen en moet het voorgestelde netwerk ook echt voor wereldwijde dekking zorgen. Daarvoor moet SpaceX de exacte afstand tussen de satellieten en Aarde moeten bepalen.

Eerder werden drie soortgelijke verzoeken goedgekeurd door de FCC: van OneWeb, Space Norway AS en Telesat Canada.