Microsoft komt met nieuwe Windows 10 build binnen RS5

Microsoft heeft weer een nieuwe Windows 10 preview voor PCs uitgebracht. Het gaat om een update binnen Redstone 5, die onder meer Calendar search en Cortana Show Me stemcommando’s toevoegt. De update wordt deze maand nog uitgerold voor gebruikers binnen de Skip Ahead sectie van het Insiders-programma van Windows.

De voornaamste verandering binnen deze build, is dat de Windows 10 Calendar je toestaat om te zoeken naar zaken die je gepland hebt. Je kan daarbij in het verleden en de toekomst zoeken, dus alle dingen die je ooit ingepland hebt staan tot je beschikking. De zoekfunctie werkt met Outlook, Hotmail, Live en Office 365-accounts, maar ondersteunt nog niet Exchange Server, Gmail, Yahoo of andere IMAP-kalenders.

Cortana Show Me

De andere functie die Microsoft heeft geüpdatet is Cortana Show Me. De app werd vorige week onthuld en is ontworpen om je wegwijs te maken in het steeds uitgebreidere instellingenmenu van Windows 10. Microsoft heeft al een aantal suggesties klaargezet: