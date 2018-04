Microsoft komt met flink vernieuwde versie Dynamics 365 App for Outlook

Microsoft heeft de Dynamics 365 App for Outlook van een flinke update voorzien. Die biedt nu een veel betere gebruikservaring en wordt sinds gisteren uitgerold. Het gaat om versie 9, die beschikbaar is voor alle gebruikers van Dynamics 365.

De Dynamics 365 App for Outlook staat gebruikers toe om data uit Dynamics 365 te gebruiken in Outlook, en dat op de desktop, het internet of de mobiele telefoon te doen. Binnen de app is een speciaal Dynamics 365-venster te zien, direct naast een geselecteerde Outlook-mail. In dat venster wordt informatie over de ontvanger van een mail, die binnen Dynamics 365 te vinden valt, weergegeven.

De nieuwe functies

Er zijn een aantal nieuwe functies en algemene verbeteringen doorgevoerd in de app. Hieronder zetten we ze op een rij.