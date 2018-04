Apple maakt bèta iOS 11.4 beschikbaar

Apple heeft voor ontwikkelaars de bèta van iOS 11.4 uitgebracht, een week nadat versie 11.3 voor het grote publiek verscheen. In de nabije toekomst zal het grote publiek ook kennismaken met de vroege versie van het besturingssysteem, al zal er dan verschil zijn met de ontwikkelaarsbèta.

In iOS 11.4 vinden we ondersteuning voor de ClassKit API van Apple. Hiermee kunnen ontwikkelaars features toevoegen aan hun educatieve app. Door ClassKit werkt de app ook met Schoolwork, een nieuwe iPad-app voor leraren en studenten om opdrachten en resultaten bij te houden.

Daarnaast doet AirPlay 2 zijn intreden, de oplossing voor het streamen van audio van een iOS-apparaat naar een ander apparaat. AirPlay 2 was al aanwezig in de bèta van iOS 11.3, maar in de publieke release was de functie niet te vinden. Het is dus de vraag of we dit keer wel AirPlay 2 in de uiteindelijke versie van het besturingssysteem aantreffen. Ook test Apple iCloud synchronisatie van Messages, dat eveneens al eens opdook in een vorige bèta van iOS.

Beschikbaarheid

VentureBeat testte de bèta en merkt dat er wat lag optreedt in het besturingssysteem, waardoor wachten tot een update wellicht verstandiger is. Apple heeft de proefversie geschikt gemaakt voor alle iPhones van de iPhone 5s tot de iPhone X, alle iPads van de iPad Air en iPad mini 2 tot de iPad Pro 10,5-inch en de zesde generatie iPod touch. Het gaat om een updatebestand van zo’n 300 MB.

Apple maakt tegelijkertijd de ontwikkelaarsbèta van tvOS 11.4 voor de vierde generatie Apple TV en Apple TV 4K beschikbaar, alsmede de watchOS 4.3.1-ontwikkelaarsbèta. Doorgaans komt de techgigant niet met publieke bèta’s voor de Apple Watch.